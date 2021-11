STEYR-LAND. Die Freiwilligen des Roten Kreuzes bitten im Rahmen der Aktion "Kauf ein Stück mehr" um eine Warenspende für die Rotkreuz-Märkte in Großraming, Sierning und Weyer. Los geht es am Samstag, 6. November, von 8 bis 12 Uhr im Ennstal vor Eurospar Stix, Billa, Bipa und Unimarkt in Weyer sowie Eurospar und ADEG Wiedemann in Ternberg. Am 19. und 20. November bittet der Rotkreuz-Markt Sierning die Bevölkerung um Einkaufsgutscheine in Lebensmittelgeschäften ihrer Wahl. Als "Belohnung" gibt es für die Spender selbstgebackene Kuchen.

AMSTETTEN. Am Samstag, 6. November, findet im City Center von 10 bis 17 Uhr eine Corona-Impfaktion ohne Voranmeldung und ohne Terminvereinbarung statt. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer. Der zweite Impftermin ist für den 4. Dezember festgesetzt. Die Impfmöglichkeit besteht für all jene, die noch keine Corona-Impfung in Anspruch genommen haben und ist auch für Personen aus anderen Bundesländern möglich. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und die e-Card.

KIRCHDORF. Die Berufsbildenden Schulen Kirchdorf öffnen am Freitag, 5. November, zwischen 10 und 17 Uhr ihre Türen für interessierte Schüler und deren Eltern. Die Bandbreite der Ausbildung an HAK und HLW ist mit den vier brandneuen Schwerpunkten eco & future, health & fitness, finance & risk sowie media & digital für Schüler individuell gestaltbar. "Unsere Ausbildung ermöglicht den sofortigen Berufseinstieg, bietet aber auch eine perfekte Grundlage für ein Studium. Die Berufsaussichten sind sehr gut, nicht zuletzt durch die mehrwöchigen Praktika unserer Schüler", sagt Claudia Trinko, Leiterin der BBS.

STEYR. Mit seinem aktuellen Programm "Aufschneidn" gastiert der in Steyr geborene Kabarettist Didi Sommer heute um 20 Uhr im Kulturzentrum Akku. Sommer schlüpft dabei in die Rolle des Pirklbauer Willi. Der ist Bauer und Jäger, 58 Jahre alt, wiegt 130 Kilo und hat drei Kinder. Am Tisch bei Speck und Bier lässt er die Besucher ungeniert an seinem Leben teilhaben. Karten gibt es unter 0664/73115620.