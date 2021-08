STEYR. Um die Zufahrt für Reisebusse zum im Schloss Lamberg angesiedelten Teil der OÖ. Landesausstellung zu ermöglichen, wird von 16. August bis 7. November die Einbahnregelung im Bereich Promenade geändert. Das heißt, vom Werndl-Denkmal kommend kann man künftig links am Promendenpark vorbei zum Schloss fahren. Die Parkplätze an der Schlossparkmauer werden für diese Zeit auf die andere Straßenseite verlegt. Auf der Seite des Alten Theaters bleibt alles wie gehabt. Vom Schloss wegfahren kann man zu dieser Zeit nur über die Blumauergasse.

WAIDHOFEN. Die Stadt hat mit dem "KUBU" am Hohen Markt ein weiteres Angebot in puncto Kinderbetreuung, Lernhilfe und Jugendcoaching dazugewonnen. Esma Suhodolli eröffnete vergangenen Samstag ihre "Villa Kunterbunt" mit einem farbenfrohen Kinderprogramm. Geöffnet hat die Betreuung für Kids und Teens jeweils von Montag bis Freitag, 13 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr. Zusätzlich gibt es Freizeitpädagogik und Einheiten nach Montessori.