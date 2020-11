KREMSMüNSTER. Schüler des Stiftsgymnasiums Kremsmünster haben während des Lockdowns ungewöhnliche Schaufensterdekoration wie etwa Weihnachtsbäckerei aus textilen Materialien verwirklicht. Nachdem auch der Tag der offenen Tür heuer coronabedingt entfällt, haben Schüler Unterrichtsgegenstände in Form von Rezepttexten vorgestellt.

AMSTETTEN. In einem Brief bittet Salesianerpater Johann Kiesling Amstetten wegen des Baus von kleineren Waschanlagen in Kansebula um finanzielle Hilfe. Diese seien gerade jetzt in Zeiten von Corona besonders wichtig. Spendenkonto von Jugend Eine Welt: AT66 3600 0000 0002 4000

