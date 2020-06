TERNBERG. Heimische Betriebe kämpfen teilweise um ihre Existenz und um das Fortbestehen. "Nun liegt es auch an jedem und jeder Einzelnen von uns, regional einzukaufen, um die heimische Wirtschaft zu stärken und so Arbeitsplätze vor Ort abzusichern", betonte Landtagsabgeordnete Regina Aspalter (VP) bei Betriebsbesuchen in Ternberg. "Wer regionale Produkte kauft, verkürzt Transportwege um ein Vielfaches und schont dadurch die Umwelt. Zusätzlich werden Arbeitsplätze geschaffen und die Kaufkraft in der Region gestärkt", ergänzte Nationalrat Johann Singer (VP), der Aspalter bei einem Besuch des ADEG-Kaufgeschäftes Wiedemann und der Fleischerei Mandl begleitete.

ROSENAU AM HENGSTPASS. Nach der Wirtschaftskammerwahl finden nun die konstituierenden Sitzungen und die Wahlen der Landesgremialobleute statt. Gestern wurde im Landesgremium der Handelsagenten Harald Humpl aus Rosenau/Hengstpaß erneut zum Landesgremialobmann gewählt. Günter Seybold aus Neuhofen an der Krems und Peter Feigl aus Kirchberg-Thening, ausgezeichnet als international erfolgreichster Handelsagent, sind Stellvertreter.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ternberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.