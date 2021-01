An der Waterkant ist das Kürzel „LH“ nicht ganz geläufig, daher postete ein Facebook-Benutzer aus Norddeutschland fehldeutend die angeblichen Machenschaften eines „Leiters Heim“ Thomas Stelzer irgendwo in Österreich weiter. Der böse Chef habe dem Personal des Pflegeheimes in Sierning sogar mit Kündigung gedroht, weil es sich geschlossen gegen die Corona-Impfung gewehrt habe.