Über das "doppelte" Steinbach: Jedes Dorf hat seinen Zwilling

Nach knapp zwei Jahren Arbeitszeit wurde vor kurzem das Leader-Projekt "Jedes Dorf hat seinen Zwilling" mit der Herausgabe von zwei Broschüren abgeschlossen. Hintergrund dazu war das Zueinanderfinden von Steinbach in Thüringen (Deutschland) und dem gleichnamigen Ort im mittleren Steyrtal. Auslöser der Suche der deutschen Gemeindeaktivisten war eine fast idente Situation ihres Ortes, wie sie vor drei Jahrzehnten in Steinbach an der Steyr herrschte: Abwanderung vieler Betriebe, steigende Arbeitslosenzahlen, Niedergang der Infrastruktur und Stadtflucht der Bewohner.

Nach längerer Suche stießen die leidgeplagten Thüringer 2017 im Internet auf den "Steinbacher Weg" der Dorfentwicklung und Dorferneuerung. Rasch fanden sich in beiden Gemeinden Aktivisten, die mit wechselseitigen Besuchen und intensiven Gesprächsrunden den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit legten. Mit der Freigabe entsprechender Leader-Fördermittel aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds erfolgte 2021 der definitive Startschuss für die konkrete Umsetzung der bis dahin nur weitläufig konzipierten Maßnahmen.

Die ersten Resultate des gemeinsamen Arbeitens fanden nun ihren Niederschlag in zwei Broschüren, die in Kürze in beiden Orten an alle Haushalte ausgesandt werden. Unter dem Titel "Steinbacher Wege" werden einmal die unglaublich ähnliche Geschichte beider Dörfer und zum anderen der Aufbruch zu alten und gleichzeitig neuen Qualitäten dargestellt und beschrieben.

