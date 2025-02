Über alle Parteigrenzen hinweg geachtet Ulrike Aschauer (7. März 1959 – 23. Februar 2025) aus Bad Hall

Sie starb in den Morgenstunden des 23. Februar. Am 7. März wäre Ulrike Aschauer 66 Jahre alt geworden.

"Uli Aschauer war eine Vorzeige-Sozialdemokratin, die in all ihren Funktionen und Tätigkeiten immer die Menschlichkeit in den Vordergrund gestellt hat. Sie verstand die Sorgen sowohl der Älteren als auch der jungen Menschen. Im Pensionistenverband war die Uli deshalb eine wesentliche integrative Stimme", sagt ihr Stellvertreter Wilhelm Hauser. Den Pensionistenverband im Bezirk führte sie seit Ende Jänner 2024. "Unser aller tief empfundenes Mitgefühl gilt der Familie", drückt Hauser sein Beileid aus.

Der SPÖ gehörte Uli Aschauer seit 1975 an. Im Jahr 1980 begann ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Funktionärin in Bad Hall. Mitglied des Gemeinderats war sie dann ab 1991 und bis zu ihrem Sterbetag. "In unserer Stadt galt Uli als kompetente Persönlichkeit, die über alle Parteigrenzen hinweg höchst geachtet wurde", sagen Vizebürgermeister Mario Madurski und SPÖ-Ortsparteivorsitzender Gemeinderat Thomas Geiblinger unisono. Madurski, der nicht nur Vizebürgermeister, sondern auch Kinderfreundeobmann in der Kurstadt ist, erinnert sich speziell an eine gemeinsame Begebenheit mit seiner Genossin und Wegbegleiterin: "Die Kinderfreunde veranstalten traditionell zu Pfingsten ein Lager. Bei einem dieser Lager nahm Uli die Strecke von Bad Hall nach St. Pölten in Kauf, nur um mir eine Ehrung zu überreichen – das war für mich ein sehr emotionaler Moment, den ich immer in guter Erinnerung behalten werde." Überhaupt beschreiben alle, die Uli Aschauer gekannt haben, sie als eine sehr offene und fürsorgliche Persönlichkeit. Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Bezirksvorsitzende Katrin Auer betont: "Uli Aschauer ist für uns ein großes Vorbild. In den vergangenen Jahrzehnten war sie in vielen Funktionen auf Bezirks- und Landesebene eine verlässliche Persönlichkeit."

Unter anderem gehörte Ulrike Aschauer dem Landesfrauenvorstand, der Landesparteikontrolle und dem Bezirksparteivorstand an. Von 1990 bis 2018 war sie stellvertretende Ortsparteivorsitzende in Bad Hall. Für ihre Verdienste wurde sie mit der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, geehrt. Ausgezeichnet wurde die Politikerin auch von ihrer Heimatstadt mit Verdienstkreuz und Ehrenzeichen in Gold. Sie war auch Trägerin der Goldenen Verdienstmedaille des Roten Kreuzes.

Uli Aschauer wuchs in einer sozialdemokratisch geprägten Familie in Bad Hall auf. Ihr Engagement zeigte die pensionierte Postbedienstete seit ihren Jugendtagen bei den Kinderfreunden, Naturfreunden und später bei der Gewerkschaft. Am Donnerstag, 6. März, kann von 13 bis 20 Uhr in der Aufbahrungshalle Bad Hall von Uli Aschauer Abschied genommen werden. (dunst)

