U20-EM: Bronze für Lisa Gruber

"Der Wettkampf war so mega-cool. Ich bin ohne Druck an den Start gegangen, hab mir auch bei der Höhe gar nichts gedacht und darum ist es wohl auch so locker gegangen." Aus Lisa Gruber, 16-jährige Stabhochspringerin des LAC Amateure Steyr, sprudelte es beim Telefoninterview nur so heraus. Die Schülerin aus Stadt Haag gewann bei der U20-Europameisterschaft in der estnischen Hauptstadt Tallinn als zweitjüngste Starterin mit persönlicher Bestleistung von 4,15 Meter überraschend die Bronzemedaille. Damit qualifizierte sich die 16-Jährige auch für die U20-Weltmeisterschaft in Kenias Hauptstadt Nairobi.

"Ich weiß noch nicht, ob ich dort oder bei den Balkan-Spielen am 14. August an den Start gehen werde", sagt Gruber, die nur zufällig in Estland mit dabei war, wie LAC-Obmann Fritz Steinparz erklärt: "Lisa hätte an der U18-EM in Rieti nördlich von Rom teilnehmen sollen. Die wurde abgesagt und damit war der Weg zur U20-EM frei." Dort habe er jedoch nicht einmal mit einem Finaleinzug seines Top-Talents gerechnet, geschweige denn mit einer Medaille. Dieser Erfolg sei einfach unfassbar.

Beeindruckend war Grubers Serie bei diesem Wettkampf, bei dem sie ihre Rekordhöhe um zehn Zentimeter auf 4,15 Meter schraubte: Sie überquerte alle Höhen beim ersten Versuch, einzig bei 4,10 Meter scheiterte sie im ersten hauchdünn. Bei 4,20 war dann aber Endstation. Gruber: "An meiner Technik lässt sich noch etwas verbessern, dann geht sicher noch mehr."