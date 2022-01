U-Haft über Covid-Leugner verhängt

Der sonntägige "Spaziergang" gegen die Covid-Maßnahmen und die Impfpflicht endete für einen 42-jährigen Steyrer in der Gefängniszelle. Der bisher unbescholtene Mann hatte bei dem Protestzug einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, nachdem ihn dieser zum Tragen der Maske ermahnt hatte. Nachdem er daraufhin in der Menge abgetaucht war, gelang es der Polizei, ihn trotzdem ausfindig zu machen. Bei seiner Festnahme verletzte der Covid-Leugner weitere drei Beamte, die Prellungen und Rissquetschwunden erlitten.

Der rabiate Demonstrant wurde zunächst in der Justizanstalt Garsten in Verwahrungshaft genommen. Am Mittwoch verhängte der zuständige Richter am Landesgericht Steyr die U-Haft über den Zerspanntechniker, der sich derzeit in Bildungskarenz befand. Wie ein Sprecher des Gerichtes gegenüber den OÖNachrichten erklärte, werde der Strafprozess gegen den gewalttätig gewordenen Covid-Leugner "zeitnahe" beginnen. Weil bereits alle Beteiligten, der beschuldigte Täter und die Polizisten, einvernommen worden seien, habe das Hauptverfahren bereits begonnen und die Staatsanwaltschaft die Anklage bereits fertig. Sie wirft dem 42-jährigen Steyrer neben Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung auch illegalen Waffenbesitz vor, weil der Mann bei dem Protestmarsch eine Stahlrute bei sich getragen habe.

Strafrahmen drei Jahre

Der Rechtsanwalt des 42-Jährigen hat umgehend Beschwerde gegen die U-Haft seines Mandanten eingelegt. Diese wird nun mit dem Hauptverfahren gleichlaufend vom Oberlandesgericht Linz behandelt werden. Dem Covid-Leugner, der sich bislang teilgeständig gezeigt hatte, drohen im Falle einer Verurteilung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt bis zu drei Jahre Haft.