Der sonntägige "Spaziergang" gegen die Covid-Maßnahmen und die Impfpflicht endete für einen 42-jährigen Steyrer in der Gefängniszelle. Der bisher unbescholtene Mann hatte bei dem Protestzug einen Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, nachdem ihn dieser an die Maskentragepflicht ermahnt hatte. Nachdem er daraufhin in der Menge abgetaucht war, gelang es der Polizei ihn trotzdem ausfindig zu machen.