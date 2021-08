"Tyll": Daniel Kehlmann liest im Stadttheater in Steyr

Auf dieses Gastspiel freut sich nicht nur "Literaturschiff"-Gründungsobmann Christian Gsöllradl-Samhaber schon riesig: Auf Einladung des umtriebigen Kulturvereins gastiert Bestseller-Autor Daniel Kehlmann am Freitag, 3. September, ab 19.30 Uhr im Stadttheater in Steyr. Der deutsch-österreichische Schriftsteller liest dabei aus seinem Roman "Tyll".

Der 1975 in München geborene Kehlmann studierte in Wien Philosophie und Germanistik und unterrichtete an zahlreichen Universitäten in Deutschland. Seinen schriftstellerischen Durchbruch schaffte er 2003 mit dem Roman "Ich und Kaminski". Sein 2005 erschienener Roman "Die Vermessung der Welt" zählt heute zu einem der erfolgreichsten Romane der Nachkriegszeit. Kehlmann wurde unter anderem mit dem WELT-Literaturpreis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. "Tyll" gelangte in seiner englischen Übersetzung auf die Shortlist des International Booker Prize 2020 und erhielt 2019 den Schubart-Literaturpreis.

Kehlmanns Protagonist Tyll trifft auf seinen Wegen durch das vom Dreißigjährigen Krieg verheerte Land zusammen mit der Bäckerstochter Nele auf diverse kleine und große Leute, deren Schicksale sich miteinander verweben.

Kartenvorverkauf bei oeticket