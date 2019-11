TuS stolpert beim Bundesliga-Auftakt

Nur knapp an einer Sensation schrammte der TuS Raiffeisen Kremsmünster zum Auftakt der Hallenfaustball-BNundesliga vorbei. Ohne den verletzten Hauptangreifer Florian Winterleitner verloren die Kremstaler gegen das mit zwei Brasilianern im Angriff angetretene Grieskirchen nunr knapp 2:3 (11:9, 7:11, 7:11, 11:6, 7:11). Routinier Stefan Zehetner konnte bei seinem Debüt als Serviceschläger des TuS phasenweise seine Qualitäten ausspielen, Kapitän Stefan Winterleitner punktete ein ums andere Mal im Rückschlag spektakulär. In Summe reichte es aber knapp nicht. Auf Messers Schneide stand der Entscheidungssatz, bei dem Grieskirchen schlussendlich die Oberhand behielt. „Ich war eigentlich recht zufrieden mit meinem Debüt, obwohl ich beim Service wohl effizienter sein hätte können“, sagte Zehetner nach seinem Einstand.

Gegen Titelfavorit Freistadt sah man im Anschluss beim TuS leichte Verschleißerschnungen. Kremsmünster kämpfte zwar tapfer, war beim 0:3 (-7, -8, -5) aber ohne Chance. „Kämpferisch sind wir schon voll da, jetzt hoffen wir noch, dass Florian bald wieder zur Verfügung steht, dann werden wir auch in so knappen Begegnungen vorne stehen“, sagt Abwehrspieler Christopher Ahrens.

Am kommenden Sonntag gastiert Kremsmünster in Perg, Münzbach und Froschberg warten auf die Grün-Weißen. Fraglich ist weiterhin Florian Winterleitner, für ihn wird der erst 17-jährige Daniel Kraus in den Kader aufrücken.