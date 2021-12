TuS-Fünf wechselt auf Abstiegsplatz ins neue Jahr

Aus dem erhofften Befreiungsschlag kurz vor der Weihnachtspause wurde es nichts: Der TuS Kremsmünster zog in der Faustball-Bundesliga in der Linzer Hüttnerschule in den direkten Nachzügler-Duellen mit Seekirchen und Linz-Urfahr zweimal den Kürzeren und wechselt damit als Tabellenvorletzter auf einem Abstiegsplatz ins neue Jahr.

Gegen die Salzburger starteten die Grün-Weißen stark, gewannen Satz 1 mit 11:4, hatten damit aber ihr Pulver verschossen. Seekirchen gewann klar 3:1 (-4, 7, 3, 5). Auf Augenhöhe agierte der TuS gegen den Erzrivalen Urfahr. Zählbares sah beim 2:3 (5, -7, 4, -7, -5) freilich nicht heraus. "Vermeidbare Fehler haben uns unsicher gemacht", sagt Kapitän Florian Winterleitner.