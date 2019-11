TuS-Fünf steht nach vier Spielen unter Siegzwang

Der totale Fehlstart des TuS Raiffeisen Kremsmünster in der Hallenfaustball-Bundesliga ist perfekt. In der zweiten Runde kassieren die Schützlinge von Dietmar Winterleitner gegen das weiterhin ungeschlagene Froschberg Linz ein bitteres 2:3, gegen Nachzügler Münzbach setzt es eine 1:3-Pleite. Damit ist der TuS als einziges punkteloses Team am Tabellenende. "Gegen Linz haben wir ein 7:2 im Entscheidungssatz aus der Hand gegeben", sagt Winterleitner, "im Abstiegsduell gegen Münzbach waren wir zu hektisch."

