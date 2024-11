Turnen, tanzen und Zeit mit guten Freunden: So wurde Margarete Krieger 104 Jahre alt

Älteren Steyrern wird ihr Lebensmittelgeschäft an der Wokralstraße noch in Erinnerung sein: Margarete Krieger, eine bis heute waschechte Ennsleitnerin, feierte am Montag, 21. Oktober, ihren 104. Geburtstag. Seit dem kürzlichen Ableben von Altbürgermeister Franz Weiß ist die hochbetagte ehemalige Unternehmerin auch die älteste Bürgerin der Stadt Steyr. Bürgermeister Markus Vogl gratulierte Margarete Krieger zu ihrem Geburtstag.

Margarete Krieger, die mit dem Transportunternehmer Franz Krieger verheiratet war, jedoch kinderlos geblieben ist, ist seit rund vierzig Jahren verwitwet. Sie wohnt nach wie vor in ihrem Haus auf der Ennsleite und wird abwechselnd von zwei Pflegerinnen unterstützt. Auf die Frage nach einem Lebenselixier antwortet die Jubilarin: "Ich habe immer gesundes Essen zu mir genommen, gerne geturnt, getanzt und Klavier gespielt." Außerdem habe sie es genossen, Zeit in Gesellschaft von guten Freunden zu verbringen. Bilder in ihrer Wohnung zeigen, dass Margarete Krieger im Alter von knapp 90 Jahren noch gerne auf Reisen unterwegs war. Ein Teller an der Wand erinnert daran, dass sie 1980 anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Stadt am Christkindlmarsch teilgenommen hat.

Kompliment für die Ewigkeit

Im Gespräch bedauert die älteste Steyrerin, dass sie das Haus nicht mehr verlassen könne und heute leider schon sehr alt aussehe. Stadtchef Vogls Entgegnung, dass sie noch immer sehr adrett sei, löste bei der Jubilarin Freude aus: "Sehr nett, Herr Bürgermeister, das nehme ich mit in die Ewigkeit! Und danke für Ihren Besuch, es ist mir eine Ehre."

