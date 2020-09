Niklas Wetzl zog aus, um erfolgreicher Eishockey-Profi zu werden. Das hat den 19-jährigen Steyrer in der Welt schon weit herumgebracht. Zuerst ging es von Oberösterreich in die Schweiz, in die Nachwuchsabteilung der renommierten ZSC Lions. Nach drei Jahren schaffte er den Sprung in die USA. Jetzt hat er den nächsten Schritt getan: Wetzl erhielt nach einem Probetraining einen Platz in der U20-Mannschaft des finnischen Traditionsklubs Tuto Hockey in Turku.