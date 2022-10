Tuning-Schwerpunkt: Manipuliertes Moped und Kennzeichenabnahmen

Die Steyrer Polizei hat gestern die Roadrunner-Szene ins Visier genommen. Konkret nahmen die Beamten den technischen Zustand der Fahrzeuge unter die Lupe. Wegen Tunings nahmen sie bei vier Autos die Kennzeichen ab, den Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch ein junger Mopedlenker ging ins Netz, der sein Zweirad "versteckt" manipuliert hatte.

Laut Aussendung der Landespolizeidirektion war bei dem Moped die CDI, also Software, Drehzahl und Limiter, verändert worden. Der Besitzer hatte den Schalter so montiert, dass er auf den ersten Blick nicht ersichtlich war. "Er wollte so einer korrekten Kontrolle entgehen", so die Polizei. Dieser Plan ging für den jungen Mopedfahrer nicht auf. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Bei der Schwerpunktkontrolle haben die Beamten auch einen Lenker angehalten, der leicht alkoholisiert am Steuer saß. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren und wird angezeigt.

Insgesamt hagelte es 32 Anzeigen, die Polizei führte fünf Lärmmessungen sowie sechs Rollentests durch, stellte 26 Organmandate und sieben Anträge auf besondere Überprüfung der Fahrzeuge aus.