Trotz erstem Punkt bleibt Amstetten Tabellenletzter

Doch auch nach dem Heim-1:1 gegen Aufsteiger Stripfing bleibt die Elf von Trainer Jochen Fallmann nun punktegleich mit der Vienna am Tabellenende.

Gegen den Kooperationsverein der Wiener Austria hatten die Mostviertler am Ende einer flotten ersten Hälfte bei einem Lattenheber von Dominik Weixelbraun (44.) Pech. Davor waren allerdings auch die Weinviertler zu einigen Chancen gekommen. Kurz nach Wiederbeginn gelang Amstetten dann doch die so ersehnte Führung: Der neue Innenverteidiger Julian Tomka drückte bei seinem Debüt im Ertl-Glas-Stadion einen Nachschuss aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie (49.). Danach verabsäumte es die Fallmann-Elf, mit einem zweiten Treffer die Vorentscheidung herbeizuführen. Stripfing warf in der Schlussphase alles nach vorne und kam durch Stefan Rakowitz noch zum nicht unverdienten Ausgleich (80.).

In der Regionalliga Ost kassierte Ardagger bei Tabellenführer Leobendorf eine 2:0-Niederlage. Mit vier Zählern aus vier Spielen rangieren die Mostviertler damit auf dem zwölften Tabellenrang.

