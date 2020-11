STEYR. Es wird ruhig in diesen Tagen an den Schulen. Nicht weil der Advent naht, das Virus ist der Grund. Seit dem neuerlichen Lockdown befinden sich auch Volks- und Mittelschulen sowie die Unterstufen an Gymnasien im Heimunterricht. Schüler dürfen zwar weiterhin ins Schulgebäude kommen, allerdings sind es nur wenige. Gerade einmal neun von 91 waren es gestern in der Mittelschule Kopernikus auf der Ennsleite, 13 von 108 in der MS Münichholz, zehn von 122 Kindern in der Volksschule Punzerstraße.