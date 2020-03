Trompeter startet wieder Hilfstransport für griechische Kinder

„Nach den großen Erfolgen unserer Hilfsaktionen in den vergangenen Jahren werden wir heuer erneut eine derartige Aktion durchführen“, sagt der Neuzeuger Autor und Fotograf Jorgos Trompeter, „von ganzem Herzen bitten wir sie darum, uns wieder dabei zu helfen, Familien mit Kindern in Griechenland ein wenig Hoffnung, Freude und Liebe zu schenken.“

Trompeter hatte am Wochenende einen Hilferuf aus Athen erhalten, dass ein Zentrum für behinderte Kinder und Jugendliche in Voula, südlich von Athen, dringend Hilfe benötige. Der Neuzeuger bittet vor allem um Kinder-Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Babynahrung und Schuhe. „Der Hilfstransport findet im April statt“, sagt Trompete, „sie können für bedürftige Kinder gerne auch Ostergeschenke herrichten und abgeben. Bitte aber nur hochwertige Süßigkeiten, denn es soll den Kindern ja eine ganz besondere Osterfreude bereitet werden.“

Der Hilfstransport findet in der 16. Kalenderwoche statt und soll zum orthodoxen Osterfest am 19. April in Griechenland ankommen.Trompeter: „Um diese Hilfslieferung auch finanzieren zu können, bitten wir auch um Geldspenden auf das Spendenkonto Freunde der Nächstenhilfe „Hilfstransport 2020“ bei der Raiffeisenbank Region Sierning. Der IBAN lautet AT10 3456 0000 0221 3544.“

Von Trompeters Kinderhilfsprojekt gibt es auch einen Filmtrailer. Die Aufnahmen sind vor und während des Hilfstransportes in die nordgriechische Stadt Chrysoupolis und Athen im Juni 2018 entstanden. Den Film ist im Internet unter https://youtu.be/4w7ZBU_2Xf4 zu finden.

Nähere Infos zum Hilfstransport gibt es telefonisch unter 07259/5408 und 0680/2356778.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at