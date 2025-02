Triste Aussichten am Arbeitsmarkt in Steyr

Wenigstens einen kleinen Aufwind nach der Flaute hatte ohnehin kaum jemand in Steyr erwartet. Die Beschäftigungslage hat sich im Jänner jedoch noch verschlechtert: Bereits 4200 Jobsuchende waren mit Stand des Monatsletzten beim Arbeitsmarktservice gemeldet, 493 Menschen ohne Arbeitsplatz mehr gegenüber dem Vormonat. Die Prozentzahlen weisen den Bezirk Steyr im Vergleich zu anderen Regionen als derzeitige Ungunstlage aus. 9,4 Prozent Arbeitssuchende sind weitaus mehr als die 8,6 Prozent im Bundesschnitt und die 6,8 Prozent verteilt auf ganz Oberösterreich. "Die angespannte Lage am Arbeitsmarkt setzt sich fort", sagt Peter Hrubant, der Leiter des AMS Steyr, "vor allem die Langzeitbeschäftigungslosigkeit steigt weiter und stellt eine große Herausforderung dar."

Der typische Arbeitslose der Gegenwart hat schon viele Berufsjahre auf dem Buckel. Von den 4200 gemeldeten Arbeitslosen sind mehr als ein Viertel, genau 1.102 Personen, zwischen 50 und 59 Jahre alt und damit die größte Gruppe. Mit 1800 Arbeitssuchenden in einem Lebensalter zwischen 30 und 49 Jahren ist auch der Mittelbau in den Belegschaften der Betriebe betroffen.

Noch etwas sticht ins Auge: Nahezu die Hälfte der Arbeitslosen (2.091 Betroffene) besitzen "nur" einen Pflichtschulabschluss, Arbeitskräfte mit höherer Bildung sind von der Rezession viel weniger betroffen – die Arbeitslosenstatistik zählt einmal gerade 170 Akademiker.

Wenig verwunderlich war Steyr als Standort von Großunternehmen auch im Jänner am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen: 2.505 der Jobsuchenden, mehr als die Hälfte insgesamt, stammen aus der Stadt. Drastisch nach oben schnellten die Arbeitslosenzahlen in Garsten (auf 172 Jobsuchende) und Sierning (auf 397 Arbeitslose) im Umland der Stadt. Hier sind überall Produktionsbetriebe angesiedelt, wobei der Personalstand in den Fabriken zurückgefahren wurde. "Der stärkste Rückgang an offenen Stellen fällt bei den Arbeitskräfteüberlassern auf", zeichnet die Landesgeschäftsführerin des AMS Iris Schmidt ein Bild, das vor allem auch für den Steyrer Wirtschaftsraum treffend ist.

Kirchdorf liegt bei 6,1 Prozent

Der Bezirk Kirchdorf unterschritt im Jänner mit 6,1 Prozent sowohl den Durchschnittswert im Bund als auch im Land. Insgesamt waren 1.581 Menschen arbeitslos gemeldet. Die meisten Jobsuchenden hat Kremsmünster, eine Industriegemeinde, mit 230 Arbeitslosen.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer