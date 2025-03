Trio baut Dosensatelliten und startet Mission Feinstaub

Das Trio besucht die 11. Schulstufe am BRG Steyr Michaelerplatz. Im nächsten Jahr steht die Matura an. Im Wahlpflichtgegenstand "Astronomie und Kosmos", der am BRG angeboten wird, kamen sie zum ersten Mal mit dem CanSat-Projekt in Berührung. Seit Beginn des Schuljahres wird an der fordernden Mission getüftelt und gearbeitet: Wie der Name schon sagt, geht es darum, einen Satelliten zu konstruieren, der nicht größer als eine Getränkedose ist.