Trinkwasser im Klinikum Steyr darf wieder getrunken werden

Das Trinkwasser im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr darf ab sofort wieder bedenkenlos konsumiert werden. Ein externes Labor habe interne Untersuchungsergebnisse des Klinkums heute bestätigt, verlautbart das Spital heute in einer Aussendung. Wie vor wenigen Tagen exklusiv berichtet, war es am vergangenen Freitag zur Sperre gekommen, nachdem bei Proben Fäkalkeime im Trinkwasser gefunden worden waren. Auslöser dürfte eine Baustelle im Haus 1 des Klinikums gewesen sein, bei der vergangene Woche Hauptwasserleitungen umgeschlossen wurden.

Proben einwandfrei

Sämtliche Wasserproben am PEK Steyr sind einwandfrei. Die Klinikleitung hat die Sperre des Trinkwassers mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Heute, Freitag, 15. März, langte der Befund der Wasserproben von dem beauftragten, externen Labor ein. Dieser zeigt, dass sämtliche zuvor am Montag gezogenen Wasserproben des PEK Steyr einwandfrei sind. Das Wasser am Klinikum Steyr kann bedenkenlos genossen werden. Es habe nie ein Gesundheitsrisiko bestanden, erklärt die Klinikleitung. Sie hat alle Mitarbeiter vom Ende der Sperre informiert.

"Wir sind erleichtert, dass alle MitarbeiterInnen und PatientInnen das Wasser wieder nutzen können. Die Probenergebnisse des externen Labors bestätigen, dass weder für PatientInnen noch für das Klinik-Team in den vergangenen Tagen ein Gesundheitsrisiko bestanden hat. Die Sperre des Trinkwassers war eine reine Vorsichtsmaßnahme und so auch offen und transparent an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommuniziert. Die Abläufe bestätigen, dass das Sicherheitssystem im PEK funktioniert", erklärt die Kollegiale Führung des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums schriftlich.

Das Trinkwasser des PEK Steyr sei ausgezeichnet abgesichert, heißt es in der Aussendung. Es wird von einer automatisch überwachten UV-Anlage desinfiziert, bevor es durch das Leitungssystem in den Häusern verteilt wird.

