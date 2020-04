Treue Unterstützer des Roten Kreuzes

Das Ehepaar übergibt regelmäßig eine Warenspende an das Team der freiwilligen Helfer. Lisa Schwaiger vom Roten Kreuz freut sich: „Es ist schön zu sehen, wenn sich Menschen über einen so langen Zeitraum immer wieder dazu bereit erklären, Mitmenschen etwas zu geben, um deren Not zu lindern“.

Mit den Rotkreuz-Märkten haben Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, Lebensmittel günstig einzukaufen. Anträge zur Ausstellung eines Berechtigungsausweises können auf jedem Gemeindeamt des Bezirkes Steyr-Land gestellt werden.