Trendsport Trailrunning soll Nationalparkregion beflügeln

Vor drei Jahren hat der Steyrer Physiotherapeut, Laufcoach und Mentaltrainer Florian Reiter vier Trailrunning-Etappen für den Donausteig ausgearbeitet. Eine ähnliche Idee schwebte der Steyrer Tourismusdirektorin Eva Pötzl vor. In ihrem Auftrag erstellte Reiter nun ein Konzept für die Nationalparkregion, um sie in dieser Trendsportszene besser zu positionieren. Das Kick-off-Event geht bereits heute ab 15 Uhr und morgen, Samstag, ab 9 Uhr in Molln über die Bühne.