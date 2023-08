Traxler und Ramskogler schnappen sich Tennis-Landesmeistertitel

Auf der Anlage des ULTV Linz trat am Wochenende Oberösterreichs Tenniselite gegeneinander an, um die Meister in der allgemeinen Klasse zu küren. Die Asse des UTC Casa Moda Steyr zeigten bei den Herren ihre Klasse. Das Finale wurde sogar zu einer reinen UTC-Angelegenheit. Viktor Hockl, der im Halbfinale in drei Sätzen den topgesetzten Johannes Prammer ausgeschaltet hatte, traf auf Titelverteidiger Simon Traxler, der in einem Drei-Satz-Krimi den an Nummer zwei gesetzten Christopher Hutterer eliminiert hatte. Traxler behielt dabei in zwei Sätzen die Oberhand und verteidigte damit seinen Vorjahrestitel eindrucksvoll. Auch im Doppel hielt sich der 23-Jährige mit seinem Partner Christopher Hutterer schadlos. Er bezwang UTC-Youngster Tobias Leitner und den Linzer Max Schmaranzer im Matchtiebreak des dritten Satzes.

Nadja Ramskogler (UTC Fischer Ried) aus Reichraming war bei den Damen topgesetzt. In den ersten Runden schlug sie Jana Gahleitner mit 6:1, 6:1 und Lisa Gruber (ATSV Steyr) mit 6:1, 6:2 und zog mit viel Selbstvertrauen ausgestattet in das Finale ein. Dort wartete die Nummer zwei des Turniers Johanna Hiesmair (Linz AG Team OÖ) auf Ramskogler, und es kam zur Neuauflage des Vorjahresfinales. In einem packenden Match konnte sich die Spielerin aus dem Ennstal mit 6:4, 7:5 durchsetzen und den Landesmeisterin-Titel holen.

