Trattenbacher Skirennläufer räumten beim Ennstalcup auf der Höss groß ab

Führungswechsel in der Damenwertung beim Sport Kaiser Ennstalcup: Denise Edelmann vom WSV Trattenbach feierte bei den beiden von den Naturfreunden Großraming veranstalteten Riesentorläufen auf der Höss-Standardstrecke in Hinterstoder einen Doppelsieg und löste damit die Großramingerin Marlies Kaiser an der Spitze ab. Edelmann zeigte damit, dass sie auch unter ihrem neuen Namen gewinnen kann. Vor ihrer Hochzeit im Herbst hatte sie unter ihrem Mädchennamen Denise Dietl bereits drei Ennstalcup-Gesamtsiege erobert.

Slalomsiegerin Kaiser landete im ersten Riesentorlauf auf Platz zwei, fiel aber im zweiten Rennen aus. Dafür sprangen ihre Vereinskolleginnen Anna Gsöllpointner und Birgit Kastner in die Bresche. Gsöllpointner war schon im Slalom stark unterwegs gewesen und zeigte mit den Plätzen drei und zwei neuerlich auf. Kastner holte im zweiten Rennen Platz drei.

Historischer Dreifachsieg

Bei den Herren hatte der Gesamtführende Daniel Lumplecker vom Wintersportverein Trattenbach vor allem die Konkurrenz aus dem eigenen Lager im Nacken. Jonas Gruber, der mittlerweile die Skihandelsschule Schladming besucht, fuhr auf die Plätze zwei und drei. Samuel Kopf von den Naturfreunden Großraming platzierte sich im ersten Rennen auf Platz drei, was auch Sieger Lumplecker freute: Er ist Firmpate von Kopf.

Im zweiten Riesentorlauf allerdings ließen sich die Rennläufer des Wintersportvereins Trattenbach die Einmischung eines Großramingers nicht mehr gefallen: Sie feierten einen historischen Dreifachsieg – Daniel Lumplecker vor seinem Bruder Lukas und Jonas Gruber. In der Gesamtwertung führt Lumplecker nach vier Siegen in vier Rennen überlegen vor Kopf und Gruber.

In der Vereinswertung liegt aktuell Großraming an der Spitze, gefolgt von Trattenbach, Losenstein, dem SK Steyr, den Naturfreunden Reichraming und Neuzeug sowie Union Ramingtal.

Insgesamt waren bei den Rennen auf der Höss 72 Athleten am Start. Die Siegerehrung des Ennstalcups findet heuer übrigens am 5. April statt, Organisator ist der ASVÖ SV Losenstein.

