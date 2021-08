Der VCA Amstetten verpflichtete den 29-Jährigen für die in eineinhalb Monaten beginnende Bundesligasaison.

„Ein Ausrufezeichen! Ich kenne Florian seit seinen Anfängen. Es freut mich, dass wir nach wieder zusammengefunden haben“, sagt VCA-Sportdirektor Michael Henschke, der Ringseis bereits im Nachwuchs coachte. Mehr als 100-mal spielte der 1,90 Meter große Wiener für das Nationalteam.

„Das Gesamtpaket in Amstetten hat mich überzeugt. Trainer Andrej Urnaut ist ein angesehener Name im Volleyballsport. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können“, sagt Ringseis, der eine Führungsrolle im jungen Amstettner Team übernehmen soll. „Jetzt haben wir viel Talent und Erfahrung in unseren Kader gebracht. Wir sind bereit für die neue Saison“, betont Henschke.