"Trampolin lässt mich alles vergessen"

Morgen, Mittwoch, geht für Amelie Wansch ein Traum in Erfüllung. Die 16-jährige Steyrerin, Schülerin des Leistungs-BORG Linz, startet in Rimini (Ita) erstmals bei einer Junioren-Europameisterschaft im Trampolinspringen. Bei ihrer Premiere wird Österreichs Juniorenmeisterin jedoch "nur" im Einzel antreten. "Ich habe mit meiner neuen Partnerin, Sara Hekle aus Salzburg, zwar das EM-Limit im Synchronspringen erbracht, allerdings bin ich zu jung, um in der Damenklasse starten zu dürfen", sagt Wansch, die vor zwei Jahren mit ihrer älteren Schwester Elisa, die verletzungsbedingt die Karriere beendete, Vizestaatsmeisterin wurde.

Ziel der ehrgeizigen Steyrerin ist es, mit zwei guten Vorrundenübungen das Semifinale am Samstag zu erreichen. Als Vorbereitung auf die EM sprang Wansch am Wochenende beim "Aere Trampoline Cup" in Rimini, ihrem bisher bedeutendsten internationalen Turnier. Im Synchron wurde sie Vierte, im Einzel landete sie nach Fehlern nur auf Rang 27. "Da war ich noch zu nervös. Aber ich gebe nie auf", sagt Wansch, die schon ihr nächstes Ziel anvisiert: das Limit für die WM in Sofia im Herbst.

Doch was fasziniert sie am Springen so? "Es kommt dem Fliegen so nahe und lässt mich einfach alles rundherum vergessen."