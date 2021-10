Trampolin: In Steyr findet Staatsmeisterschaft statt

Am Samstag, 16. Oktober, ab 11 Uhr ist die ATV-Turnhalle an der Fachschulstraße – schräg gegenüber der Eishalle Rennbahnweg – in Steyr Schauplatz der Staatsmeisterschaften im Trampolinspringen. Das junge Team des TV Steyr will sich bei diesem Heimwettkampf im Spitzenfeld etablieren. Die Staatsmeisterschaften sind zudem auch über den YouTube-Kanal "Trampolin TV Steyr" zu sehen.

Bereits am vergangenen Wochenende lieferten die beiden Talente Amelie Wansch und Finn Markovsky bei der 48. Auflage des Friendship-Cups in Tschechien Kostproben ihres Könnens ab. Markovsky landete bei seinem ersten internationalen Wettkampf im Springerfeld mit Athleten aus Deutschland, Frankreich, Slowenien, Polen, Israel, Lettland, Argentinien, der Schweiz, Tschechien und Dänemark auf dem dritten Rang. Wansch erreichte im Einzel ebenso wie im Synchronbewerb an der Seite von Partnerin Jenny Lechthaler aus Salzburg einen Platz im Mittelfeld.