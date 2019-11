Traktor stürzte in Bachbett des Neustiftbaches

Um 11:16 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Großraming und Pechgraben am Samstag zu einem Verkehrsunfall im Neustiftgraben alarmiert. Ein Traktor war den Hang hinunter in das Bachbett des Neustiftbaches gestürzt. Der Lenker konnte noch rechtzeitig abspringen und blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte haben sechs Ölsperren errichtet und so verhindert, dass der austretende Dieselkraftstoff in die Enns gelangt.

Der Traktor wurde mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges geborgen und anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.