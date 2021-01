Der SK BMD Vorwärts Steyr steht seit drei Wochen in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in der 2. Liga, die am 12. Februar mit dem Match bei Wacker Innsbruck startet. Drei Testspiele standen bisher auf dem Programm. Nach zwei Niederlagen gegen die Bundesligisten St. Pölten und Red Bull Salzburg gewannen die Rot-Weißen am Samstag die Partie gegen den Ligakonkurrenten LASK Juniors durch Treffer von Nicolas Wimmer und Michael Halbartschlager mit 2:0.