Trailrunning: Die "Challenge" wurde verlängert

Die entsprechenden GPX Tracks sowie Tourenbeschreibungen stehen online auf der Homepage des Tourismusverbandes (www.steyr-nationalpark.at/trailrunning) zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Startpunkte für die Trailrunningstrecken sind alle gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Von der 6-Kilometer-Runde mit 100 Höhenmetern bis hin zu Trails mit beinahe 3000 Höhenmetern ist sowohl für Einsteiger und Erfahrene etwas dabei.

Wer 15 Trails mit insgesamt 166,6 Kilometern und 7620 Höhenmetern noch bis einschließlich 26. Oktober absolviert, nimmt an der Verlosung wertvoller Preise teil. Entscheidend ist dabei nicht das Tempo, einzig die ausreichende Anzahl absolvierter Trails. Die Läufe müssen mittels Datum und GPS aufgezeichnet werden. Die gesammelten PDFs der Läufe müssen bis spätestens 31. Oktober an challenge@steyr-nationalpark.at geschickt werden, um an der Verlosung teilzunehmen.

