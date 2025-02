Trachtenmusiker helfen krebskrankem Mädchen

Den Reinerlös der Stefani-Benefizkonzertes in der Höhe von 5200 Euro übergab die Trachtenmusikkapelle Sulzbach kürzlich an Amely Rodlauer aus Behamberg. Das 14-jährige Mädchen erhielt im Mai 2024 die erschütternde Diagnose Lymphknotenkrebs. Mutig kämpft Amely seither gemeinsam mit ihrer Familie dagegen an. Im Moment ist sie auf einem sehr guten Weg zur Besserung. Sie kann auch wieder die Schule besuchen.

"Die Trachtenmusikkapelle Sulzbach möchte damit zeigen, dass Amely nicht allein ist und die Gemeinschaft zusammensteht. Diese Spende soll ihr und ihrer Familie Kraft und Unterstützung geben", sagt Daniel Gmainer, Obmann der Trachtenmusikkapelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper