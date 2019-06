Touristiker sind bei Logo auf einer Wellenlänge

Zur Geburt des Tourismusverbandes "Steyr und die Nationalpark Region" bedurfte es der Zange und zuletzt herrschte ein Gezerre um die Besetzung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Schnell von der Hand ging nun aber ein gemeinsames Logo für die Liaison der Stadt Steyr mit dem Enns-, Steyr- und Oberen Kremstal. Der Entwurf der Agenturgemeinschaft Atteneder – Brandzone – Kupfer, der ein Pluszeichen und einen Kasten mit zwei Wellen vorsieht, wurde allseits gutgeheißen.

Wie die Schöpfer des neuen Logos ausführten, sei ihre Herausforderung darin bestanden, dass sie in dem Markenzeichen die Region geografisch verorteten und gleichzeitig Flüsse, Waldreichtum und Hügellandschaft darstellten. Aufsichtsratsvorsitzender und SPES-Geschäftsführer in Schlierbach Johannes Brandl, Tourismusverbands-Geschäftsführerin Eva Pötzl und Obmann Georg Baumgartner waren mit dem vorgezeigten Entwurf sehr zufrieden.

Logo ab September im Einsatz

Geschäftsführerin Eva Pötzl kündigte an, dass der Verwendung des neuen, gemeinsamen Logos des Fusionsverbandes in den ersten Broschüren, die am 20. September herauskommen werden, nichts mehr im Wege stehe.