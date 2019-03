Tourengeher stürzte am Pyhrgas 300 Meter weit ab

KIRCHDORF. Beim Versuch, seine Tourenskier nach dem Aufstieg auf den Großen Pyhrgas anzulegen, verlor ein 33-Jähriger aus Grünau im Almtal am Sonntag das Gleichgewicht, rutsche ab und fiel in die Tiefe. Der Wintersportler musste mit dem Norarzthubschrauber geborgen werden.

Im Landeskrankenhaus Kirchdorf endete die Skitour bei traumhaften Frühlingswetter für einen der beiden Wintersportler aus dem Bezirk Gmunden. Die beiden erfahren Tourengeher, ein 47-Jähriger und ein 33-Jähriger, waren am Sonntag auf den Großen Pyhrgas aufgebrochen und hatten sich nach dem Aufstieg dazu entschlossen, aufgrund der optimalen Bedingungen über die steile Südwest-Flanke abzufahren.

Um in die Flanke zu gelangen, kletterten die beiden rund 50 Meter oberhalb der üblichen Einfahrtstelle ein Stück über eine Wechte ab. Beim anschließenden Anlegen der Skier im steilen Gelände verlor der 33-Jährige aus Grünau im Almtal jedoch das Gleichgewicht und stürzte zuerst über einen kleinen Felsabbruch und anschließend rund 300 Meter über das Schneefeld ab.

Der Mann wurde vom Team des Notarzthubschraubers C14 per Tau gerettet. Der 33-Jährige war orientiert und ansprechbar und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Kirchdorf an der Krems geflogen.

