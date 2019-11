Tourengehen in der Pyhrn-Priel-Region: Ein neues Konzept und alte Probleme

Denn trotz guter Bedingungen konnten viele den Schwung nicht nutzen – die Bundesforste hatten, wie berichtet, der Straßenmeisterei untersagt, die Parkplätze zu räumen. Der Grund: "ausufernder Massentourismus und die Folgen für Flora und Fauna", wie Peter Jäger, Leiter des Forstreviers Pyhrn damals sagte. Die Folge waren Strafen für Falschparker und zunehmende Kritik am Tourismus.

"Keine großen Neuerungen"

Auf diese Kritik hat der Tourismusverband Pyhrn-Priel reagiert, eine Steuerungsgruppe ins Leben gerufen und über den Sommer das "Skitourenkonzept Pyhrn-Priel" ausgearbeitet.

Die ersten Ergebnisse wurden nun präsentiert: In der heurigen Saison stehen am Pyhrnpass, am aufgelassenen Stützpunkt der Straßenmeisterei, wieder 25 kostenlose und beschilderte Parkplätze zur Verfügung. Dort wurde bereits vor dem Räumverbot bis zum Jahr 2017 geparkt. Eigentümer Ewald Ofner hatte vergangenes Jahr im Gespräch mit den OÖN angekündigt, sein Grundstück für Tourengeher zur Verfügung zu stellen. Alle anderen Parkmöglichkeiten bleiben vorerst unter dem Schnee.

Bei der Verhandlung um einen Parkplatz im Bereich der Hintersteineralm stand man kurz vor der Einigung – scheiterte aber schlussendlich an der Finanzierung. 20.000 Euro hätte die Errichtung der Parkfläche gekostet. Die Parkmöglichkeit soll aber im Winter 2020/2021 realisiert werden.

"Es ist bereits jetzt absehbar, dass diese eine Möglichkeit zu wenig ist und wieder zu den alten Problemen führen wird", sagt Thomas Poltura, Leiter des Alpenvereins Oberösterreich. Er hob zwar die guten Gespräche mit den Verantwortlichen hervor, eine wirkliche Neuerung sehe er beim präsentierten Skitourenkonzept aber nicht. Auch Helmuth Preslmaier, Referent für Skibergsteigen bei den Naturfreunden, sind die präsentierten Lösungen noch zu wenig. "Das Konzept stellt nur bei einem Parkplatz die Situation von früher wieder her. Ansonsten gibt es wenig Konkretes." Es brauche Lösungen für alle gängigen Skitouren in der Region.

"Wir werden weiterarbeiten"

Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin des Pyhrn-Priel-Tourismus, kann die Sorgen zwar nachvollziehen, gibt aber zu bedenken, dass man erst am Anfang einer Entwicklung stehe: "Es sind die ersten Maßnahmen eines Pilotprojekts und kein Endergebnis. Auch ich wünsche mir schnelle Lösungen, mit denen alle zufrieden sind. Wir werden weiterarbeiten und nicht lockerlassen", sagt sie.

Das Konzept der Region werde sich in Zukunft an der erfolgreichen Skitourenkampagne "Respektiere deine Grenzen" des Landes Vorarlberg orientieren. Dort wurden markierte Schutzzonen errichtet, damit sich Mensch und Tier "nicht ins Gehege kommen".

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at