Tour of Austria kommt nach Steyr: Der Porscheberg macht nur den Fans Spaß

Die Fahrer des Steyrer Hrinkow-Teams wollen sich bei der Zielankunft der Tour of Austria am Steyrer Stadtplatz ebenso gut präsentieren wie hier beim Steyrer City-Kriterium, bei dem die Radprofis ebenfalls das harte Kopfsteinpflaster der Altstadt spüren. Heuer findet dieses übrigens am 11. August statt.

Steyr ist morgen, Donnerstag, zum fünften Mal, zum zweiten Mal in Serie, Etappenort der Tour of Austria. Nachdem im vergangenen Jahr die vorletzte und mit 197,2 Kilometer längste Etappe der Österreich-Radrundfahrt von St. Johann/Alpendorf über das steirische Ennstal und den Pyhrnpass an den Zusammenfluss von Enns und Steyr geführt hatte, ist es diesmal der zweite Teilabschnitt, der am Stadtplatz endet.

Heuer starten die Fahrer in Maria Taferl, danach wälzt sich der Tourtross über Waidhofen, Gaflenz und Weyer nach Großraming, ehe die Etappe nach 184,5 Kilometern und 2257 Höhenmetern in Steyr ihren finalen Höhepunkt findet. Für das siebenköpfige Aufgebot des Steyrer Hrinkow Advarics Cycleang Teams ist es ein Heimspiel, bei dem nicht nur Werbung für die Stadt gemacht, sondern auch dem Steyrer Publikum eine rasante Sportshow geboten werden soll.

Rekordhalter der Ö-Tour

Einer, der alle Finessen der Tour of Austria aus eigener Erfahrung kennt, ist Mitveranstalter Dominik Hrinkow. Der aktuelle Teammanager der Steyrer Equipe ist mit elf Teilnahmen Rekordhalter bei der Österreich-Rundfahrt, seit sie zum Profi-Radrennen wurde. Er analysiert für die Leser der Steyrer Zeitung, worauf es im Finale dieser Etappe ankommt, wo die besten Plätze für Zuschauer sind und was er von seinen Fahrern erwartet.

"Mit fast 2300 Höhenmetern ist sie noch anspruchsvoller als jene im Vorjahr, obwohl sie rund 13 Kilometer kürzer ist. Einerseits bietet sie einiges für Kletterspezialisten, aber auch Flachpassagen, auf denen Tempo gemacht wird. Im Vorjahr lag der Schnitt bei 47,4 km/h, heuer erwarte ich rund 44 bis 45 km/h an der Spitze." Die Vorentscheidung: "Nach rund 135 Kilometern wird das Rennen dann richtig losgehen. Etwa 13 Kilometer vor der ersten Zieldurchfahrt in Steyrlässt sich auf der Lahrndorfer Straße mit relativ wenig Energie zur Ausreißergruppe aufschließen, die sich vermutlich gebildet haben wird. Danach geht es aber zur Sache. Ab der Bahnunterführung müssen die Fahrer auf der Höllstraße zum Rieglwirt hinauf, es folgt die Bergwertung Saaß, dann der Sprint am Steyrer Stadtplatz (ab ca. 14.45 Uhr)."

"Das siebenköpfige Aufgebot unseres Continental-teams bilden die beiden Kapitäne Jonas Rapp und Jaka Primozic sowie Edward Ravasi, Riccardo Verza, Stefan Kovar, Maximilian Kabas und Marvin Hammerschmid. Wir wollen ein aktives Rennen fahren und uns in Steyr bestmöglich präsentieren. Ziel ist eine Top-Ten-Platzierung, in Steyr wie auch in der Gesamtwertung. Einfach wird das aber nicht, denn es sind vier World-Tour-Teams am Start." Für Fans: "Optimal zum Zuschauen und Anfeuern ist der Zielbereich am Stadtplatz und Grünmarkt, wo die Fahrer zweimal vorbeikommen. Ebenso zweimal sieht man den Tourtross in Erdsegen: Einmal, wenn sie von der Damberg-Auffahrt über St. Ulrich hier ankommen, und dann, wenn sie völlig ausgelaugt vom Porscheberg zur finalen Abfahrt kommen. Für ganz Flinke, die bei der Zielankunft dabei sein wollen, bietet sich ein Abstecher zum Rieglwirt oder die Bergwertung Saaß an. Im Ennstal sind es die Sprintwertung Großraming und die Bergwertung Schöffthaler Höhe in der Laussa, die sehr interessant sein werden."

Live im TV: All jene, die nicht entlang der Strecke sein können, haben die Chance auf eine TV-Liveübertragung. Die letzten eineinhalb Stunden werden auf ORF Sport+ übertragen.

