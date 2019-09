Tortorolo und Schaden wurden Berglaufmeister

Gemeinsam mit Stefanie Schaden eroberte die Läuferin bei der Berglauf-Landesmeisterschaft auf der Gis über 7,3 Kilometer und 616 Höhenmeter Mannschaftsgold. Damit noch nicht genug: Tortorolo kam auch in der Einzelwertung als Zweite ins Ziel und wurde Vize-Landesmeisterin. Schaden stand ihr da allerdings kaum in etwas nach und wurde in der Altersklasse W20 gute Zweite.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.