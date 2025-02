Tormann-Legende Hans Wurzer (62) hütet das Tor der Priester-Nationalelf

Hans Wurzer bereitet sich mit seinen Kicker-Kollegen aktuell intensiv auf die anstehende Priester-Europameisterschaft in Ungarn vor. Dort wird von 10. bis 14. Februar der Sieger ermittelt. Wurzer, der im Ybbstal in den Pfarren Hollenstein, St. Georgen/Reith und Opponitz seelsorgerisch wirkt, ist seit 30 Jahren, von Anbeginn der Priester-Nationalelf, als Torhüter dabei. Kürzlich gab er allerdings das Präsidentenamt und die Kapitänsschleife in jüngere Hände.