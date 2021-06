Tor, das der Kaiser zum Schutz der Stadt befahl

Fremde und in Heimatkunde weniger Bewanderte werden sich schon gefragt haben, was dieser riesige Stahlbogen in der Sierninger Straße soll. Seit gestern erklärt es eine Gedenktafel, die von Alexander Stellnberger und Architekt Gernot Hertl vom Rotary Club Steyr sowie von Bürgermeister Gerald Hackl (SP) und Vizebürgermeister Markus Vogl (SP) enthüllt wurde. An dieser Stelle hat die Bevölkerung von Steyr, wie es Kaiser Friedrich III. befohlen hatte, "die Stadt mit Gräben, Mauern und zur Wehr zuzurichten", inmitten einer neuen Stadtmauer 1478 das Frauentor zum Schutz vor den Ungarn errichtet.

Die riesige Klammer aus Cortenstahl die von den beiden Gehsteigkanten aufragt, zeigt die Umrisse des einstigen Frauentores, von dem noch Zeichnungen und Drucke überliefert waren. "Der Durchlass war dagegen eigentlich winzig", beschrieb Hertl das einstige Bollwerk, das an der Außengrenze des Steyrerdorfes errichtet worden war.

Den Gedanken, das einst prägende und 1843 wieder abgerissene Bauwerk zu visualisieren, hatte der Rotary Club schon vor mehr als zehn Jahren. Als Dienst an Besuchern, aber auch Einheimischen wollte man zwölf Aussichtspunkte der Stadt mit dem historischen Hintergrundwissen auf Stelen beschildern. Das Frauentor sollte den krönenden Abschluss eines Rundwanderweges in Form einer Achterschleife bilden. Es brauchte aber Zeit, um das Bundesdenkmalamt, das über den Ensembleschutz des Steyrerdorfes wacht, bei dem Projekt mitzunehmen. "Ich bin froh, dass das gelungen ist. Dieses Stahltor ist ein großartiges Geschenk des Rotary Clubs an die Stadt", freute sich Stadtchef Hackl.

Auch die Errichtungskosten trug der Rotary Club selbst, wobei ihm sein Netzwerk an Wohltätern zu Hilfe kam. Die Baufirma Mayr und der Metallbauer Riegler sponserten das Bauvorhaben mit ihrem Material und ihren Handwerkern.