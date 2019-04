Tonträger und Popkonzert als Geburtstagsständchen

Kinder von Starkoch Hannes Moser, Ciara und Connor, wurden als Musiker erwachsen. Zu seinem Sechziger spielten sie eine CD ein.

Tochter Ciara Moser (22). Bild: Moser

ASCHACH AN DER STEYR. Die Kinder vom Aschacher Kirchenwirt Hannes Moser sind alle schon vom Winde verweht: Der 18-jähriger Connor ist im Linzer Musik-Gymnasium im Maturajahrgang, Tochter Ciara (22), in Wien gefragte Jazz-Bassistin, hat ein mit 22.000 US-Dollar dotiertes Stipendium vom Berklee College of Music für einen fünfwöchigen Lehrgang im Herbst erhalten. Bruder Thomas Joseph spielt sehr gut Gitarre, hat sich aber der Systemgastronomnie zugewendet und ist lieber Amateurmusiker geblieben.

Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Gitarristen Rafael Trujillo, und ihren Gefährtinnen in der Wiener Wohngemeinschaft, Verena Loipetsberger (Violine) und Stephanie Weninger (Keyboard), die ebenfalls ein Auslandsstipendium gewann und mit nach Berklee fliegt, hat Ciara Moser den Wintergarten des Elternhauses in Aschach mit Matratzen und anderer Schalldämmung ausgelegt, um in einem improvisierten Studio eine ganze CD aufzunehmen. Gedacht war der Tonträger als Ständchen zum 60.Geburtstag ihres Vaters. Der für die Recording-Sessions zusammengetrommelten Band wurde der naheliegende Name "The Moser Family" gegeben.

Sohn Connor (18) ist Leadsänger. (Foto: Moser)

"Sie konnten alle nicht aus ihrer Haut", sagt der merklich von dem entstandenen Tonträger beglückte Jubilar Hannes Moser, "aus dem Familienprojekt ist ein absolut professionell gemachter Tonträger geworden." Alle acht Nummern des Albums wurden von Ciara und Connor Moser selber getextet, die Genres reichen von Balladen über Pop und Rock und Irish-Folk bis zum Reggae.

Ciara und Connor werden bei einem eigens für Verwandte, Bekannte und Wildfremde organisierten Popkonzert am 17. April ab 19 Uhr im Aschacher Gemeindezentrum auf der Bühne dunkle Sonnenbrillen tragen. Sie tun das nicht, weil es cool ausschaut: Es sind Blindenbrillen, weil Ciara und Connor einen angeborenen Netzhautausfall teilen, der die Sehfähigkeit auf Schatten beschränkt. Dass sie nahezu blind sind, erwähnen die beiden jungen Musiker auf ihren Biografien auf ihren Websites aber nur beiläufig. Und bei den Gigs spielen sie ihre Blindheit der Augen mit ihrer Musik in den Hintergrund.

Für die Präsentation des Tonträgers hat die "Moser Family" 200 Exemplare pressen lassen. "Die Lieder sind kein Aufguss von Happy Birthday", freut sich Hannes Moser, "die Songs berühren Fragen, die sich heutzutage jeder stellt." Wegen ihrer Gültigkeit für die Allgemeinheit stehen die Songs auch auf Spotify und anderen Online-Plattformen zum Download bereit. Die Texte und den Sound seiner Kinder teilt er gerne mit anderen.

