Tombola für Kunden, die in Stadt radeln

Mit dem "Waidhofner Radl-Pass" können alle, die ihre Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen, zudem attraktive Preise gewinnen. "Waidhofen ist die Stadt der kurzen Wege. Viele Erledigungen des täglichen Lebens können zu Fuß oder mit dem Fahrrad getätigt werden. Einmal mehr auf das Auto verzichten und mit dem Radl-Pass vielleicht sogar verlockende Preise gewinnen", betont Bürgermeister Werner Krammer (VP). Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger (SP) ergänzt: "Dies ist eine weitere Aktion, um die täglichen Wege in Waidhofen mit dem Fahrrad zurückzulegen." 1. Preis: Gutschein von Radsport Ginner über 400 Euro. 2. Preis: Fahrradhelm von Radsport Ginner. 3. Preis: Fahrt mit dem Esletzbichler-Ybbstal-Radtaxi für vier Personen im Gesamtwert von 88 Euro.

Und so geht’s: Jeden Einkauf, der mit dem Fahrrad erledigt wird, belohnen die teilnehmenden Geschäfte mit einem Stempel in den Radl-Pass. Mit neun Stempeln ist der Radl-Pass voll und kann in den teilnehmenden Geschäften und im Offenen Rathaus abgegeben werden. Abgabeschluss ist Freitag, 5. November. "Der Verein Stadtmarketing unterstützt die Aktion gerne", so Obfrau Margit L. Watzinger. Die Aktion läuft von 15. September bis 31. Oktober 2021. Radl-Pässe sind in den teilnehmenden Geschäften und im Bürgerservice des Offenen Rathauses erhältlich.