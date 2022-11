Tolles Comeback: 540 Starter beim Christkindllauf

Seine internationale Marathon-Karriere hat Steyrs schnellster Leichtathlet Valentin Pfeil vom LAC Amateure Steyr zwar schon beendet, wenn in seiner Heimatstadt nach der Corona-Zwangspause aber wieder bewerbsmäßig gelaufen wird, dann ist der mehrfache Staatsmeister aber am Start. Nach seinem Sieg beim Comeback des Stadtlaufes im Sommer gewann der 34-jährige Tierarzt – angefeuert von Tochter Hedwig (elf Monate) und Gattin Heidrun – auch beim Christkindllauf über 5,2 Kilometer. Pfeil distanzierte in 16:11 Minuten den zweitplatzierten Amstettner Klaus Vogl um 16 Sekunden, auf Rang drei landete Domenik Vizani vom LC Neufurth.

Unschlagbares Ambiente

"Ich wollte unbedingt dabei sein, wenn der Christkindllauf nach zwei Jahren Pause endlich wieder stattfindet", sagte Pfeil im Ziel, "dass es dann sogar zum Sieg reicht, ist schön, aber nicht mehr so das Wichtigste. Ich habe für mich den Laufsport als Ausgleich zum Alltag wiederentdeckt und genieße das Laufen jetzt fast mehr als früher. Der Kopf wird so richtig frei. Und ein Erfolg beim Christkindllauf macht besonderen Spaß."

Bei den Frauen setzte sich Bernadette Schuster vom SK Voest in 18:52 Minuten 18 Sekunden vor Ina Forchthammer vom LC Wielander und den beiden schnellsten Steyrerinnen, der erst 15-jährigen Flora Heiml und Lisi Tortorolo, Siegerin der Altersklasse W35, durch. Erstmals als LAC-Präsident am Start war Heimo Losbichler. Der FH-Dekan wurde Zweiter in der M55.

Die Sieger bei den Schülern (1400 Meter) heißen Anton-Thad Huber (U16), Florian Huemer, Elena Knaoll (beide U14) und Flora Heiml, die die doppelte Promenadenrunde zum Aufwärmen nutzte. Bei den Kindern (700 Meter) gewannen Peter Knöbl, Julia Michlmayr (U12), Constantin Nowak, Amelie Toninger (U10) sowie Jakob Eggermann und Sarah Wieser (U8).

"Wir hatten 540 Anmeldungen und 500 Läufer im Ziel. Das Echo der Teilnehmer war großartig", sagte Fritz Steinparz, der sich vor allem bei den vielen Helfern vom LAC Amateure Steyr bedankte und dem die vielen maskierten Läufer ein besonderes Lächeln ins Gesicht zauberten: "Das macht das spezielle Flair dieser Veranstaltung aus. Es ist Leistungssport, dennoch familiär, das Ambiente mit Promenade und Schlosspark ist unschlagbar und auch der Spaß kommt nicht zu kurz." Für das beste Kostüm wurde Edith Barth-Raml aus Freistadt ausgezeichnet. Sie war als Christkind mit Lichterkette und Packerln als Fäustlingen unterwegs.