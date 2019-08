Tolle Momente gewinnen: Wer knipst in Steyr das "coolste" Sommerfoto?

"Lebenslust pur! Dieses Gefühl lässt sich in ganz besonderer Art und Weise in den Kleinen Historischen Städten Österreichs erleben", sagt Sigrid Hackl vom Tourismusverband Steyr und der Nationalpark Region. Sowohl Bewohner wie auch deren Gäste würden das Leben in den historischen Kulissen und prächtigen Gärten dieser herausragenden Städte in vollen Zügen genießen. Dabei verstehe es sich von selbst, dass diese Momente in den Kleinen Historischen Städten (KHS) individuell höchst unterschiedlich sein können. Sei es ein romantisches Picknick umgeben von blühenden Rosen, ein hervorragendes Achterl Wein auf der Flaniermeile oder eine lustige Partygesellschaft bei einem Fest in der historischen Innenstadt: Möglichkeiten gebe es viele.

Für alle Fotobegeisterten und Freunde des Genusses haben sich die KHS nun ein Gewinnspiel ausgedacht.

"Um diese wunderbaren Erlebnisse festzuhalten, teilt ein Selfie oder ein anderes cooles Foto von eurem schönsten Sommermoment in einer der Kleinen Historischen Städte über Instagram oder Facebook", erklärt Hackl, "alle Fotos, die mit dem Hashtag #meinkhsmoment gepostet werden, nehmen am Sommergewinnspiel der Kleinen Historischen Städte teil."

Die schönsten Sommermomente werden darüber hinaus von einer Fachjury ausgewählt und auf dem Facebook- und Instagram-Account der Kleinen Historischen Städte veröffentlicht.

Sommergewinnspiel der "Kleinen Historischen Städte": Zu gewinnen gibt es 14 Wochenendaufenthalte in einer dieser Städte. Nähere Informationen unter www.khs.info