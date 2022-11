Tolle Idee für Familien: Zur Steyrtaler Märchenwelt geht’s mit dem Dampfzug

Bei der Ankunft in Grünburg um 14.30 Uhr warten schon viele Märchenfiguren auf Groß und Klein. Danach wandert der Tross gemeinsam in die Steyrtaler Märchenwelt im Zentrum von Grünburg. "Die Strecke ist kinderwagentauglich", sagt Paul Brandl, der unweit des Lokalbahnhofs aufgewachsen und daher mit der Museumsbahn eng verbunden ist. Nun begleitet er gemeinsam mit Johannes Ebert das Märchenprojekt medial: "Und der Zugfahrpreis ist für Familien wirklich sagenhaft günstig."

Wiederholung im Frühjahr

Harald Süß, verantwortlicher Leiter bei der Steyrtal-Museumsbahn, freut sich, dass ein lang gehegter Wunsch vieler Eltern nun endlich Fahrt aufgenommen hat. "Wir haben den Märchenzug erst seit kurzer Zeit auf Schiene und schon in den ersten Tagen überwältigend viele Anmeldungen gehabt", sagt Süß. Innerhalb von nur zwei Tagen war die Premierenfahrt ausgebucht. Eine mögliche Wiederholung wird bereits für kommenden April anvisiert.

Unter dem Motto "Mit dem Dampfzug ins Märchenland" haben sich drei Organisationen gefunden, die gemeinsam dieses Kinderprojekt verwirklichen. Neben der Museumsbahn sind die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf und der Verein "Zeitreise in das 20. Jahrhundert" mit an Bord.

Nach der Abfahrt vom Steyrer Lokalbahnhof sind bereits im Zug Märchenfiguren unterwegs und erzählen Kurzgeschichten. In Grünburg wird gemeinsam in das Ortszentrum gewandert, wo in den Auslagen Kindermärchen zu bewundern sind. Die Rückfahrt nach Steyr erfolgt um 16.30 Uhr. Eine Familienfahrkarte für Hin- und Rückfahrt kostet 20 Euro für maximal zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder. Die Mitfahrt ist ausschließlich mit gültiger Reservierung möglich.

Christian Ludwig, Vorsitzender des Vereins "Zeitreise in das 20. Jahrhundert", freut sich ebenfalls schon jetzt auf die vielen großen und kleinen Besucher in der Steyrtaler Märchenwelt. "Wir haben viel Zeit investiert, um die Märchen und Sagen in unseren Schaufenstern im Zentrum von Grünburg interessant darzustellen", sagt Ludwig zu dem Projekt.

Aufgabe von Edith Polleres-Rolinek von den Kinderfreunden Steyr-Kirchdorf wird es sein, den Zug mit den Kindern zur Märchenwelt werden zu lassen. Ein Fotoshooting mit Karin Slapak lieferte das Fotomaterial für die Fahrkarte auf gewohnt hohem Niveau.

Übrigens: Die Märchenwelt in Grünburg kann natürlich auch unabhängig vom Märchenzug besucht werden.