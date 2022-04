Der 24-jährige, 178 Zentimeter große Offensivspieler hatte sich im Frühjahr mit seinen Tempodribblings rasch in die Herzen der Fans gespielt.

„Ich freue mich, dass ich noch ein weiteres Jahr bei der Vorwärts spielen werde“, sagt Günes, dessen Treffer gegen Innsbruck zum Tor des Monats gewählt wurde. Das Trainerteam habe ihn in den letzten Monaten sportlich geformt und weiterentwickelt: „Daran möchte ich im nächsten Jahr anknüpfen.“ Günes stand im Frühjahr bisher in allen Spielen in der Startelf von Trainer Daniel Madlener.

„Er hat gezeigt, dass sein Tempo und seine Technik die Gegner vor reichlich Probleme stellen“, sagt Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter der Steyrer.