Toiletten sind ein Scherbenhaufen

Blau-Weiß Linz, Titelaspirant in der Zweiten Fußball-Bundesliga, besiegte Vorwärts Steyr glasklar 4:0. Um Fußball ging es einem wild gewordenen Rudel am vergangenen Freitagabend im Gästesektor des Steyrer Stadions also zu allerletzt. Drei, vier Rowdys unter den gezählten 305 Fans von Blau-Weiß Linz zertrümmerten auf Toiletten die Waschbecken und Klomuscheln, beschmierten die Kacheln und demolierten die Netze und Absperrungen vor dem Spielfeld.