Tobias Rattinger wurde Cross-Vizestaatsmeister

Zu den österreichischen Crosslaufmeisterschaften im vorarlbergerischen Lorüns in der Nähe von Bludenz entsandte der LAC Amateure Steyr mit dem Trio Christian Fehringer, Daniel und Tobias Rattinger zwar nur ein kleines, dafür aber sehr schnelles Team. Die Top-Leistung steuerte dabei Tobias Rattinger auf der Kurzstrecke der Männer über 3660 Meter bei. Er gewann in 11:21 Minuten den Vizestaatsmeistertitel in der Allgemeinen Klasse. Bruder Daniel wurde genau eine Minute dahinter in 12:21 undankbarer Vierter in der U23. Fehringer wurde in beachtlichen 12:43 in der U18 Achter.