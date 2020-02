Nach seinen Teilnahmen an der U23-Europameisterschaft in Schweden über 3000 Meter Hindernis und der Crosslauf-Europameisterschaft in Portugal im vergangenen Jahr wird Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr nun erstmals bei einer Weltmeisterschaft starten: Der 24-jährige Mittelstreckler wird am 7. März die Crosslauf-WM der Studenten in Marrakesch (Marokko) in Angriff nehmen.